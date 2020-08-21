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Факти / Lifestyle

День ангела Наталії: красиві привітання в листівках

8 вересня день ангела святкує Наталя. Це ім’я в перекладі з латинської означає народження.

У дитинстві Наталя самолюбива і уперта, вона не лінується і завжди робить все можливе, щоб отримати похвалу.

У школі Наталя у всьому досягає успіху: вчиться добре, з легкістю заводить знайомства, і в усьому намагається бути кращою. Маленька Наталя життєрадісна і завжди знаходиться в центрі уваги оточуючих.

Читайте: Календар церковних свят на серпень 2020

У зрілому віці Наталя спокійна і точно знає собі ціну. Вона не буде вступати в конфлікти просто так, що багатьом буде подобатися.

У день ангела Наталії Факти ICTV пропонують гарні привітання в листівках з іменинами.

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

У серпні українців чекає два великих церковних свята – Успіння Пресвятої Богородиці і Горіховий спас. Докладний календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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