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Факти / Lifestyle

День Мирона Вітрогона: яке свято 21 серпня

21 серпня 2020 року шанують пам’ять Мирона Вітрогона. Єпископ був дуже доброю людиною і часто допомагав людям.

Існує повір’я, що на острові Крит річка вийшла з берегів, а Мирон лише за допомогою одного свого змаху руки повернути її на місце, цим самим уникнувши повені.

21 серпня іменини святкують: Герман, Федір, Григорій, Леонід, Омелян, Микола, Мирон.

Також на п’ятницю випадає Міжнародний день пам’яті та вшанування жертв тероризму.

Народні прикмети на 21 серпня:

  • Якщо вранці буде іній – буде гарний урожай.
  • Яким буде Мирон – такою, за прикметами, і буде погода у січні.
  • Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.
  • Часто саме 21 серпня трапляються досить сильні вітри.

Читайте: 21 серпня – свято Мирона чудотворця: прикмети та звичаї

Що не можна робити 21 серпня:

  • не можна сваритися;
  • не можна бути у поганому настрої;
  • не можна ухвалювати важливі фінансові угоди.

Свята у вересні

Серпень вже майже добігає кінця, але попереду ще головне державне свято – День незалежності України.

А от календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.

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