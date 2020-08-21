21 серпня 2020 року шанують пам’ять Мирона Вітрогона. Єпископ був дуже доброю людиною і часто допомагав людям.

Існує повір’я, що на острові Крит річка вийшла з берегів, а Мирон лише за допомогою одного свого змаху руки повернути її на місце, цим самим уникнувши повені.

21 серпня іменини святкують: Герман, Федір, Григорій, Леонід, Омелян, Микола, Мирон.

Також на п’ятницю випадає Міжнародний день пам’яті та вшанування жертв тероризму.

Народні прикмети на 21 серпня:

Якщо вранці буде іній – буде гарний урожай.

Яким буде Мирон – такою, за прикметами, і буде погода у січні.

Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.

Часто саме 21 серпня трапляються досить сильні вітри.

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Що не можна робити 21 серпня:

не можна сваритися;

не можна бути у поганому настрої;

не можна ухвалювати важливі фінансові угоди.

Свята у вересні

Серпень вже майже добігає кінця, але попереду ще головне державне свято – День незалежності України.

А от календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.