21 серпня 2020 року шанують пам’ять Мирона Вітрогона. Єпископ був дуже доброю людиною і часто допомагав людям.
Існує повір’я, що на острові Крит річка вийшла з берегів, а Мирон лише за допомогою одного свого змаху руки повернути її на місце, цим самим уникнувши повені.
21 серпня іменини святкують: Герман, Федір, Григорій, Леонід, Омелян, Микола, Мирон.
Також на п’ятницю випадає Міжнародний день пам’яті та вшанування жертв тероризму.
Народні прикмети на 21 серпня:
- Якщо вранці буде іній – буде гарний урожай.
- Яким буде Мирон – такою, за прикметами, і буде погода у січні.
- Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.
- Часто саме 21 серпня трапляються досить сильні вітри.
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Що не можна робити 21 серпня:
- не можна сваритися;
- не можна бути у поганому настрої;
- не можна ухвалювати важливі фінансові угоди.
Свята у вересні
Серпень вже майже добігає кінця, але попереду ще головне державне свято – День незалежності України.
А от календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.