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Факти / Lifestyle

Вихідні у 2020 році – коли відпочиватимуть українці

Згідно з розпорядженням Мінсоцполітики, у 2020 році в Україні передбачена низка додаткових вихідних.

Вихідні у 2020 році:

  • 1 січня – Новий рік;
  • 6 січня – вихідний перед Різдвом;
  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 19 квітня – Пасха;
  • 1 травня – День праці;
  • 9 травня День Перемоги;
  • 7 червня – Трійця;
  • 28 червня – День Конституції України;
  • 24 серпня – День Незалежності України;
  • 14 жовтня – День захисника України;
  • 25 грудня – Різдво Христове.

Календар на 2020 рік передбачає перенесення, якщо державне свято припадає на вихідний:

  • 8 березня – Міжнародний жіночий день, вихідним рекомендується зробити і понеділок – 9 березня;
  • 19 квітня – Пасха, рекомендується влаштувати вихідний у понеділок – 20 квітня;
  • 9 травня – День перемоги, вихідний у середу – 11 травня;
  • 7 червня – Трійця, вихідний у понеділок – 8 червня;
  • 28 червня – День Конституції, вихідний у понеділок – 29 червня.

Крім того, напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

Державні вихідні 2020 році – календар

Раніше Факти ICTV публікували список державних свят в Україні на 2020 рік.

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