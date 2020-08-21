У п’ятницю, 21 серпня, Місяць перебуває в знаку Діва. Це 3 місячний день.
Це сприятливий день для будь-якої роботи, яка вимагає вдумливості і ретельності, також добре займатися налагодженими справами.
Є ризик, що будуть загострюватися конфлікти між близькими людьми, тому важливо намагатися уникати сварок.
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У 2 місячний день астрологи рекомендують займатися спортом, це допоможе поліпшити загальний фізичний стан і зміцнити здоров’я.
Будь-які матеріальні справи будуть проходити успішно. Однак все ж обережніше варто ставитися до кредитування і надання грошей у борг.
21 серпня краще провести час в колі друзів або родичів, можна сміливо говорити про те, що вас давно турбує.
Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.