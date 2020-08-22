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Факти / Lifestyle

Апостола Матфія: яке свято сьогодні, 22 серпня

22 серпня українські віряни згадують апостола Матфія.

Після зради Іуди саме Матфій зайняв його місце серед учнів Ісуса Христа.

Як розповідає Біблія, окрім проповідування вчення Христа, апостол Матфій також допомагав хворим та знедоленим. Вважалося, що Бог наділив його цілющими здібностями.

22 серпня 2020 – свято, день ангела, прикмети на 22 серпня 2020

На Матфія 22 серпня погода зазвичай вже ставала схожою на осінь – холоднішала вода у річках та озерах.

Іменини святкують: Макар, Іван, Петро, Маргарита, Яків, Григорій, Ірина, Дмитро, Олексій.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети і традиції

  • Якщо вранці роса – день буде ясним та сонячним.
  • Вітер південний – чекай сніжної зими.
  • Дощ на Матфія – осінь буде ранньою.

Що не можна робити сьогодні

  • Якщо гроза – на вулицю краще не виходити.
  • Не можна випасати худобу та доїти корову після заходу сонця.

У повному церковному календарі на серпень 2020 Факти ICTV зібрали найголовніші православні дати останнього місяця літа.

У серпні є чимало свят, які відносяться до осіннього циклу української обрядовості.

Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня, вважається одним із найважливіших церковних свят місяця.

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