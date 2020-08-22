Гороскоп на 22 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку відправляє Овнів на прибирання, Стрільців на прогулянку, а Левам дозволяє слухати тільки своє серце.

Овен

Повішений

Овнам відчайдушно шкода витрачати день на те, що потрібно робити, а не на те, що хочеться. Але ви все встигнете. Просто друга половина дня буде приємнішою, якщо ніяких обов’язків вже не буде. Тому вкладіть час і сили у прибирання, покупки і все таке інше – і більше про це не хвилюйтеся.

Телець

Маг

Уся увага сьогодні прикута до Тельців, і вона їм приємна. Не соромтеся цього, але ретельно вибирайте, які свої якості показати. Всі вони гарні, але ставити відразу на все у вас не вийде. А тому вирішуйте, що хочете робити і ким бути.

Близнюки

Королева мечів

Гороскоп на 22 серпня 2020 радить Близнюкам прислухатися насамперед до голосу розуму. Вам сьогодні це дуже легко. Поки всі навколо просто радіють суботі, ви встигаєте подумати про все і про всіх, побудувати план і прямо зараз почати отримувати задоволення. От би всім так.

Рак

Перевернута П’ятірка чаш

Чудовий день, коли Раки згадують, як добре дихати. Як добре просто жити. Все, що турбувало вас і затягувало у минуле, відпускає. Насолоджуйтеся цим прекрасним початком нового життя. А потім почніть його проживати.

Лев

Закохані

Сьогодні Левам варто слухати своє серце. Перед вами може з’явитися складний вибір, можливість, за яку багато хто віддав би ліву нирку. Не думайте про інших, думайте про те, чи хочете ви цього. Якщо так – погоджуйтеся. Якщо є хоч тінь сумніву – щастя цей шанс вам не принесе.

Діва

Сонце

У Дів за гороскопом на 22 серпня 2020 року для всіх знаків зодіаку просто дуже хороший день. Ніщо не затьмарить його, ніщо не зіпсує. Якщо хочете радіти і отримувати задоволення – цим і займайтеся.

Терези

Туз посохів

Терезам з самого ранку і до пізнього вечора хочеться діяти. Цей день вам доведеться створити самим собі. Яким ви його зробите – таким він і буде. Тому бажайте обережно, а дійте сміливо.

Скорпіон

Король чаш

Хороший спокійний день чекає на Скорпіонів. Спокійний він тому, що ви у гармонії зі своїми почуттями. Намагайтесь цю гармонію не рушити. Говоріть, коли злитесь, сумуйте, коли сумні, смійтеся, коли щасливі. Але не тримайте почуття у собі.

Стрілець

Трійка чаш

Стрільцям не варто проводити день на самоті. Зберіть компанію, заплануйте сімейну подорож або сходіть до когось у гості. Якщо не зробите цього – компанія знайде вас сама. Такий вже день, нічого не поробиш.

Козеріг

Перевернута Шістка посохів

Дуже складний день для Козерогів, тому що їм хочеться, щоб їх відзначили – але всі навколо занадто втомилися для цього. Не тримайте на людей зла, навіть на близьких. Дайте час, і всі все зрозуміють самі. А ви просто нагадайте собі, що ви молодець і відзначте це.

Водолій

Перевернута Верховна жриця

Внутрішній голос сьогодні бреше Водоліям, наполегливо і у всьому. Тому не покладайтеся на перші враження, відмахується від передчуттів і поганих знаків. Будьте раціональні і особливо не вірте снам.

Риби

Колесо фортуни

Риб тягне змінити все у своєму житті. Це прекрасне бажання, але будьте обережні, коли змінюєте погане на хороше. Проґавите і випадково підміните хороше на погане. Перш, ніж крутити барабан долі, заберіть все цінне з сектора Приз.

Місячний календар на вересень

Місячний календар на вересень 2020 вказує на велику кількість сприятливих днів.

У першому місяці осені будуть успішними ділові переговори та високі шанси істотно поліпшити своє фінансове становище. Початок вересня хороший для кардинальних змін у житті та підписання важливих ділових угод.