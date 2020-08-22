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Факти / Lifestyle

Календар магнітних бур в серпні 2020

Магнітні бурі в серпні 2020 пройдуть вісім разів.

У серпні бурі будуть різні – сильні, середні і слабкі, тому метеозалежні люди можуть відчути фізичний дискомфорт.

В останній місяць літа магнітні бурі будуть чергуватися, змінюючи слабкі коливання магнітного поля середніми. Сильні очікуються лише двічі.

Перші скачки можна буде відчути вже 2 серпня.

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Магнітні бурі в серпні:

  • 2 і 3 серпня – слабка буря;
  • 10 серпня – середня буря;
  • 13 і 14 серпня – слабка буря;
  • 21 і 22 серпня – сильна буря;
  • 29 серпня – середня буря.

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Симптоми у метеозалежних людей:

  • головний біль або мігрень;
  • високий або низький тиск;
  • втома організму;
  • біль у суглобах;
  • нестабільний емоційний стан;
  • порушення сну.

Як впоратися з магнітними бурями:

  • часті прогулянки;
  • 8-годинний здоровий сон;
  • підтримувати водний баланс і пити щонайменше два літри в день;
  • відмовитися від шкідливих звичок – паління і алкоголю;
  • обмежити вживання гострої і жирної їжі, а також кави;
  • пити трав’яні чаї;
  • виключити стресові ситуації.

До слова, магнітна буря може тривати кілька годин або днів. Причиною їх появи є відлуння від вибухів на сонці.

Факти ICTV склали календар магнітних бур на 2020 рік для того, щоб метеозалежні люди могли розуміти причину свого самопочуття. Також в ці дні їм варто звернути особливу увагу на своє здоров’я і дотримуватися рекомандацій.

Фото: Dreamstime

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