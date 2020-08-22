День ангела Матвія святкують 22 серпня у суботу.

Ім’я Матвій у перекладі з давньоєврейської означає дарунок Яхве. Святим заступником уважається Матфей Левій, апостол з 12-ти і євангеліст, що був митарем, покинув свою справу, почувши слова Добродії.

Привітання з іменинами потішать ваших рідних та близьких, тому ми підготували для вас найкращі привітання в картинках.

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Календар церковних свят

У 2020 році в календарі церковних 2020 українці відзначають три перехідних свята: Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння Господнє та День Святої Трійці (П’ятидесятниця).

Також налічується дев’ять неперехідних дванадесятих свята: Різдво Христове (7 січня), Хрещення Господнє (19 січня), Стрітення Господнє (15 лютого), Благовіщення Богородиці (7 квітня), Преображення Господнє (19 серпня), Успіння Богородиці (28 серпня), Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня), Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня) та Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня).