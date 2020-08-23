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Факти / Lifestyle

День ангела Романа – найкращі привітання у картинках

День ангела Романа святкують кілька разів на рік, одним із таких є 23 серпня. Це ім’я має латинське походження і означає римський, римлянин, міцний.

Напевно, саме тому для Романів часто характерні авторитарні риси характеру, що допомагає їм бути гарними підприємцями, бізнесменами, політиками і керівниками.

Заступником чоловіків з цим іменем вважається святий мученик Роман Кесарійський, якого повісили за християнську віру.

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Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Романа у картинках, щоб ви могли у такий спосіб привітати всіх своїх знайомих чоловіків і сказати їм кілька приємних слів.

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Попри те, що останній літній місяць вже майже закінчився, все ж декілька святкових дат ще залишились. А переглянути їх можна у календарі свят на серпень.

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