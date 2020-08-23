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Факти / Lifestyle

День прапора України: свято сьогодні, 23 серпня

23 серпня всі українці відзначають День прапора. Вперше він був піднятий в 1991 році після проголошення незалежності України.

Прапор є одним з головних символів і атрибутів нашої держави поряд з гімном і гербом.

Напередодні свято в Києві було піднято найбільший український прапор.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Також 23 серпня відзначається День шахтаря. Дата відзначається щорічно в четверту неділю серпня.

Церква сьогодні відзначає день Блаженного Лаврентія.

Іменини 23 серпня святкують Роман, Роза і Лаврентій.

Прикмети 23 серпня

  • Тиха і спокійна вода в річці – до безвітряної осені і зими без хуртовин;
  • Хвилі – до холодних осені та зими;
  • Іній – до ранньої та холодної зими.

Заборони 23 серпня

  • Шити і в’язати
  • Готувати їжу
  • Прибирати в будинку
  • Робити манікюр

Свята в серпні 2020

У серпні буде багато свят і навіть додатковий вихідний. 24 серпня українці відзначать головне державне свято – День незалежності.

Дата випадає на понеділок, який, буде вихідним.

Факти ICTV публікували календар свят у серпні 2020, де можна слідкувати за всіма важливими датами.

Фото: Dreamstime

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