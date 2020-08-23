Перші заморозки в Україну можуть прийти вже в кінці жовтня. Тоді температура повітря знизиться до -4°C. Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань.

Крім того, весь жовтень буде холодним, а в останній тиждень місяця можливий навіть дощ зі снігом.

За словами Леоніда Горбаня, у Київській та Полтавській областях 28-29 жовтня вночі температура повітря може опуститися нижче нуля і досягти позначки від -1 до -4°C.

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Згідно з прогнозом, перша декада жовтня буде дощовою. До 14 числа вдень повітря прогріватиметься до +16°C, а з 15 до 25 жовтня – до +12°C.

Наприкінці місяця стовпчики термометрів взагалі можуть опуститися до +3-4°C.

Але загалом погода восени і взимку очікується тепліша, ніж у минулі роки. За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.

Крім того, українців чекає тепла зима з відлигою і невеликими морозами.