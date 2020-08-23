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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 23 серпня (КАРТА)

Погода 23 серпня в Україні буде сонячною і спекотною. Опади пройдуть лише в західних областях.

На сході сонячно і без опадів, вночі температура до +17°, вдень до +26-28°.

На заході пройдуть дощі. Температура вночі до +17°, вдень до +29°.

На півдні синоптики прогнозують спекотну погоду. Температура вночі до + 19°, вдень до +29°.

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На півночі сонячно і без дощів. Температура вночі до +16°, вдень до +28°.

У Києві вдень температура повітря прогріється до +28°, ввечері термометри покажуть до +16°.

Погода на 23 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода на День незалежності

Погода на вихідні на День незалежності в Україні буде спекотною.

Місцями пройдуть дощі. 24 серпня опади очікуються на правобережній частині України.

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