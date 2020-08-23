У неділю, 23 серпня, Місяць перебуває в знаку Терези. Це 5 місячний день.

Цей час краще присвятити відпочинку і сім’ї, астрологи рекомендують не починати в цей день нічого нового і швидко завершувати давно розпочаті справи.

Нейтральне час для ділового співробітництва, однак, все ж варто перенести всі важливі зустрічі на більш сприятливий день.

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В особистих відносинах все буде складатися вдало, розуміння і підтримка будуть хорошою основою для розвитку.

У деяких в 5 місячний день будуть труднощі з прийняттям складних рішень.

23 серпня не варто займатися домашніми справами, рекомендується відпочити на природі і як слід все розпланувати на найближчий час.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.