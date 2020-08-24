PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Дощі через день та поступове похолодання: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У вівторок, 25 серпня, сильні дощі та грози прогнозують у західних, північних та більшості центральних областей України.

У південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +33, на сході – від +29 до +31.

У центрі +28, на заході та півночі країни – від +22 до +26.

У Києві дощ, вночі 16-18, а вдень потепліє до 22-24 градусів тепла.

Читайте: Літо до кінця вересня: синоптики дали прогноз на осінь і зиму

Погода 25 серпня

У середу, 26 серпня, всюди сухо, хмарно з проясненнями.

Температура повітря на півдні та сході – від +26 до +30, у центральних регіонах на пару градусів нижче.

На півночі країни +22 +24, на заході – максимум +23, лише на Закарпатті до +25.

У столиці без опадів, вночі 14-16, удень +24.

Погода 26 серпня

У четвер, 27 серпня, дощі і грози повернуться у західні і північні регіони, частково зачеплять центральні області країни – Черкаську та Вінницьку.

До +30 синоптики прогнозують на півдні і сході, +28 – у центрі, в північних областях +24, у західних – до +23.

У Києві дощ та гроза, вночі 14-16, вдень 22-24 вище нуля.

Погода на 27 серпня

У п’ятницю, 28 серпня, очікується суха погода на всій території України і зниження температури.

На півдні +27, у східних областях +26, в центрі +25, на півночі – до +24, на заході – максимум +22.

У столиці сухо, вночі 12-14, вдень до +24.

Погода на 28 серпня

Останні дні літнього відпочинку на Азовському морі в районі курортної Кирилівки Запорізької області зіпсували медузи.

Через неймовірну кількість цих морських мешканців неможливо зайти у воду.

На пляжах медуз витягують на берег граблями, проте це не допомагає.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка