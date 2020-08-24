У вівторок, 25 серпня, сильні дощі та грози прогнозують у західних, північних та більшості центральних областей України.

У південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +33, на сході – від +29 до +31.

У центрі +28, на заході та півночі країни – від +22 до +26.

У Києві дощ, вночі 16-18, а вдень потепліє до 22-24 градусів тепла.

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У середу, 26 серпня, всюди сухо, хмарно з проясненнями.

Температура повітря на півдні та сході – від +26 до +30, у центральних регіонах на пару градусів нижче.

На півночі країни +22 +24, на заході – максимум +23, лише на Закарпатті до +25.

У столиці без опадів, вночі 14-16, удень +24.

У четвер, 27 серпня, дощі і грози повернуться у західні і північні регіони, частково зачеплять центральні області країни – Черкаську та Вінницьку.

До +30 синоптики прогнозують на півдні і сході, +28 – у центрі, в північних областях +24, у західних – до +23.

У Києві дощ та гроза, вночі 14-16, вдень 22-24 вище нуля.

У п’ятницю, 28 серпня, очікується суха погода на всій території України і зниження температури.

На півдні +27, у східних областях +26, в центрі +25, на півночі – до +24, на заході – максимум +22.

У столиці сухо, вночі 12-14, вдень до +24.

Останні дні літнього відпочинку на Азовському морі в районі курортної Кирилівки Запорізької області зіпсували медузи.

Через неймовірну кількість цих морських мешканців неможливо зайти у воду.

На пляжах медуз витягують на берег граблями, проте це не допомагає.