День Незалежності України 2020: привітання в прозі та листівках

24 серпня Україна відзначить своє найголовніше свято – День незалежності.

Свято відзначається щорічно. Значення його для кожного українця складно оцінити. Саме ця дата вважається днем народження сучасної держави Україна.

Вперше День незалежності відзначили 16 липня 1991 року.

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Дата є державним святом і відзначається на загальнонаціональному рівні. Також це вихідний день.

З цим святом прийнято вітати всіх українців незалежно від того, де вони проживають.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем незалежності у прозі, а також створили унікальні вітальні листівки.

Зі святом! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Нехай світло щасливої зірки веде назустріч радісним і цікавим подіям, райдужним надіям і мріям, до успіху і процвітання!

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Дорогий друже! Вітаю тебе з Днем Незалежності. Бажаю тобі здоров’я, щастя і успіхів у всіх твоїх справах. Нехай мрія про світле майбутнє нашої землі окрилює тебе на нові звершення і добрі справи в ім’я України та її майбутніх поколінь.

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Сердечно вітаю вас з Днем незалежності України. Успіхи нашої держави складаються з досягнень кожного небайдужого українця, як безліч річок і струмочків зливаються в один могутній Дніпро. Давайте з нагоди важливого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій, які об’єднують нас, зміцнюють нашу державу.

Щиро бажаю вам, дорогі друзі, щастя, радості і добра. Слава Україні!

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З Днем незалежності України! Нехай це свято додасть вам сил і творчих досягнень в ім’я процвітання нашої волелюбної Батьківщини! Нехай любов до рідної землі не згасає в серці довіку.

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З Днем незалежності! Нехай у серці горить Шевченківський вогонь любові до рідної України — країни гір і степів, швидких річок і золотих полів. Давайте будемо пишатися тим, що ми — українці!

День незалежності 2020

12 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29-ї річниці Незалежності.

Всі святкові заходи пройдуть з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

У День незалежності 2020 будуть дозволені тематичні культурно-мистецькі, медійні та виставкові заходи. Також пройдуть церемонії вручення державних нагород.