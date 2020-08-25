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Факти / Lifestyle

День ангела Олександра – найкращі привітання в картинках

День ангела Олександра у серпні святкують двічі, зокрема 25 серпня. Це ім’я має грецьке походження і вперекладі означає захисник людей.

Напевно, саме тому Олександри вольові, цілеспрямовані і завжди досягають своєї мети. Вони часто є керівниками або підприємцями, оскільки вправно здатні керувати колективом.

Також для чоловіків з таким іменем характерне загострене відчуття справедливості.

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Факти ICTV зібрали привітання з днем ангела Олександра в картинках, щоб ви могли привітати своїх чоловіків.

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Попри те, що останній літній місяць добігає кінця, все ж кілька святкових дат ще залишилось. Зокрема, згідно з календарем свят на серпень, на 28 число припадає День авіації України.

Тому не забудьте привітати всіх причетних зі святом.

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