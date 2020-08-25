Гороскоп на 25 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку завантажує Дів планами, просить Терези триматися подалі від конфліктів і не одразу впізнає Водоліїв.

Овен. Мир

Після вихідних Овни відчувають себе повними енергії. Не поспішайте її витрачати негайно. Зачекайте, запам’ятайте це відчуття і спершу з висоти своєї енергії подивіться на справи навколо себе. Вирішіть, яка варта того, щоб взятися за неї першою.

Телець. Повішений

Озираючись на вихідні, лише Тельці можуть турбуватися про те, що витратили час даремно. Не варто – цей час ви не витратили, а вклали у себе. Вже сьогодні ви почнете помічати це, тому що всі навколо стануть трохи менше дратувати, тупити і трохи більше радувати.

Близнюки. Король мечів

Після вихідних Близнюкам складно включатися в роботу відразу ж. Буде складно, але потренуйте свою дисципліну. Сила волі – єдине, що допоможе вам нормально провести цей день, сповнений спокусами відпочити ще трохи.

Рак. Дев’ятка мечів

Гороскоп на 25 серпня 2020 року для всіх знаків зодіаку, на жаль, не може сам обійняти Раків. Тому знайдіть того, хто зможе. Без підтримки когось, кому ви довіряєте, пережити цей тривожний і неприємний для вас день буде складно.

Лев. Перевернута Вісімка мечів

Усе, що завдавало клопоту Левам раніше, тепер відступає. Складні ситуації нарешті почнуть розплутуватися, а ви зможете подивитися на все з іншого боку. І цей новий погляд підкаже вам найкращий вихід.

Діва. Двійка посохів

На початку робочого тижня Діви входять з величезними планами. Щоб всі вони не розгубилися, витратьте день, щоб все записати і вирішити, як досягти їх. Тоді все точно вийде.

Терези. П’ятірка мечів

Терези сьогодні можуть намагатися втягнутися у конфлікт. Якщо вийде – зав’язнете у цьому надовго, тому намагайтеся залишатися спокійними і не приймати в суперечках жодну із сторін. Просто спостерігайте і чекайте.

Скорпіон. Перевернутий Король чаш

Сьогодні Скорпіони повинні бути трішки впертими. Більшість порад, які вам будуть давати, будуть поганими. Вони продиктовані невіглаством або заздрістю. Не слухайте їх, сьогодні вирішуйте лише самі.

Стрілець. Вісімка чаш

У новий робочий тиждень Стрільці влітають повними сил і готовими зробити що завгодно. Так і зробіть. Найкраще візьміться за якесь нове завдання. Сьогодні поганий день, щоб озиратися назад.

Козеріг. Паж чаш

Козерогам складно зосереджуватися, тому що їх дуже тягне помріяти. Найкраще, що ви можете зробити – це використати цей день, щоб пошукати нестандартні підходи до старих і нудних завдань. Може вийти добре.

Водолій. Суд

Після вихідних Водолії відчувають себе новими людьми, і це добре помітно всім. Цей новий тиждень спробуйте провести без помилок і невдач минулого. І головне – збережіть цей свій настрій.

Риби. Колісниця

Риби зранку і на весь день беруть все під свій контроль. Складний і напружений день, але якщо ви не будете ховатися від складних рішень і не звернете зі шляху – він принесе вам величезні перспективи.

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Джерело: А как вам такой расклад