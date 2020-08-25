У церковному календарі на серпень 2020 буде безліч свят. У цьому місяці шанують пам’ять пророка Іллі (2 серпня). За віруваннями, він має владу над погодою – дощами і засухами.

Пам’ять трьох святинь Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя і ікони Володимирської Божої Матері шанують 14 серпня. У цей день починається Успенський піст – Медовий Спас. Закінчується він 27 серпня.

Ще одне велике церковне свято в серпні – Успіння Пресвятої Богородиці.

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Список церковних свят на серпень 2020

2 серпня, неділя – Ільїн день;

9 серпня, неділя – День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона;

14 серпня, субота – Медовий Спас або Маковея (початок Успенського посту);

19 серпня, п’ятниця – Преображення Господнє або Яблучний Спас;

27 серпня, п’ятниця – закінчення Успенського посту;

28 серпня, субота – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня, п’ятниця – Третій Спас (горіховий).

Успенський піст

Багатоденний Успенський піст, який починається 14 серпня і закінчується 27 числа цього ж місяця, настає через місяць після Апостольського посту.

Відповідно до встановленого посту, в понеділок, середу і п’ятницю дозволяється тільки сухоядіння. Гарячу їжу без олії можна вживати у вівторок і четвер. Уже в суботу та неділю віруючі можуть вживати їжу з рослинною олією.

19 серпня відзначається Преображення Господнє. Тому дозволяється і риба. У церковному календарі на 2020 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний піст, вкаже дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.