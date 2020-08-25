Модний одяг в школу 2020 для першокласників та дітей більш старшого віку батьки починають шукати у серпні. Звичні колись стандарти шкільної форми відійшли далеко у минуле.

Наразі у кожній державній школі України вчителі рекомендують вдягати дітей в офіційно-діловому стилі, де превалюють більш стримані кольори, лаконічні фасони та одяг без різноманітних малюнків.

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До навчання 1 вересня дітям варто купувати модний одяг у школу згідно з загальними тенденціями моди.

У 2019-2020 роках у нашому гардеробі з’явились кюлоти. Наразі багато виробників дитячого одягу для школи почали відшивати такі вкорочені штани-кльош чи прямого крою. Вони можуть бути з костюмної тканини, трикотажу, твіду та інших зручних тканин, які не будуть дискомфортні у носінні дітьми.











Модний одяг в школу 2020: що купити дитині / 3 фотографии

Також вони можуть бути пошиті з тканини в клітинку, полоску чи однотонні. На початок осені це ідеальний варіант для дитини, оскільки колоти урізноманітнюють гардероб дівчинки, в них не буде спекотно, як у звичайних штанах, та й не усі дівчатка полюбляють сукні чи юбки.

Для хлопчиків хорошим варіантом будуть шорти брючного крою. Вони буваю різного кольору та довжини.

Іншим варіантом модного одягу в школу для дитини буде костюм. Як для хлопчиків, так і для дівчаток він може бути різного фасону та тканини.

Для хлопчиків гарним варіантом будуть костюми-трійки. У такому варіанті можна буде варіювати штани з жилеткою чи штани з піджаком. Також піджак та жилетку можна буде одягати під однотонні джинси більш темних кольорів, а штани під кардиган.























Модний одяг в школу 2020: що купити дитині / 6 фотографий

Для дівчаток актуальним також буде костюм трійка: піджак, юбка, штани. Зараз багато виробників пропонують безліч варіантів костюмів класичних фасонів та актуальних у цьому сезоні: клітинка, з тканин світлих пастельних тонів та з вкороченими піджаками.

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Серед варіантів модного одягу для школи 2020 завжди залишаються білі сорочки та сарафани.















Модний одяг в школу 2020: що купити дитині / 4 фотографии

Як для дівчаток, так і для хлопчиків можна вибрати сорочку класичного крою з комірцем або ж без нього. Окрім цього наразі на ринку шкільного одягу представлено багато різних кольорів: блакитні, сині, чорні, коричневі, бежеві, у полоску, клітинку тощо.

Наразі модний одяг у школу 2020 здебільшого повторює основні модні тенденції для дорослих, тому якщо ви хочете, щоб ваша дитина розпочала навчальний рік модно та комфортно звертайте увагу на якість тканин, загальні тенденції модної індустрії та вподобання своєї дитини.

Фото: klubok