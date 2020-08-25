Погода на 25 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 25 серпня, погода буде досить мінливою.

У західних регіонах країни очікуються сильні дощі. Температура вдень 22°-27°, вночі 13°-17°.

На Півночі України також синоптики прогнозують дощі. Вдень 23°-26°, вночі 14°-18°.

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У центральних областях буде хмарна з проясненнями погода, місцями опади. Повітря прогріється до 29° вдень і 17° вночі.

На Сході також буде хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 29°-31°, вночі 12°-16°.

Жителям південних областей варто приготуватися до теплої погоди, проте хмарної. Повітря прогріється до 33° вдень і до 18° вночі.

Погода на осінь і зиму 2020

Згідно з прогнозом погоди на осінь 2020, літо затримається в Україні до кінця вересня.

За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, українців чекає і тепла зима.