PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 25 серпня (КАРТА)

В Україні сьогодні, 25 серпня, погода буде досить мінливою.

У західних регіонах країни очікуються сильні дощі. Температура вдень 22°-27°, вночі 13°-17°.

На Півночі України також синоптики прогнозують дощі. Вдень 23°-26°, вночі 14°-18°.

Читайте: Дощі через день та поступове похолодання: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У центральних областях буде хмарна з проясненнями погода, місцями опади. Повітря прогріється до 29° вдень і 17° вночі.

На Сході також буде хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 29°-31°, вночі 12°-16°.

Жителям південних областей варто приготуватися до теплої погоди, проте хмарної. Повітря прогріється до 33° вдень і до 18° вночі.

Погода на 25 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода на осінь і зиму 2020

Згідно з прогнозом погоди на осінь 2020, літо затримається в Україні до кінця вересня.

За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, українців чекає і тепла зима.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка