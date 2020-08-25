В Індонезії 12-річна дівчинка повернулася до життя, поки родина готувала її тіло до похорону.

18 серпня дівчинку привезли до лікарні після ускладнень, пов’язаних із хронічним діабетом. Того ж дня ввечері лікарі оголосили її мертвою.

Її тіло через годину доставили до будинку сім’ї, щоб родичі могли приготувати його до похорону, згідно з ісламськими традиціями.

Але щойно вони почали мити тіло, очі дівчинки розкрилися, і вона почала дихати.

– Вона раптово потепліла. Закриті очі раптом знову відкрилися. Ми виявили, що її серце знову б’ється, та її тіло рухається, – розповіли родичі.

На місце події викликали лікарів, які розпочали надавати дівчинці дихальну допомогу.

На жаль, її “воскресіння” тривало недовго, і вона померла – знову – через годину.

За даними фахівців, “воскресіння” могло статися через так званий синдром Лазаря. У людей, які померли від серцевого нападу, може спонтанно відновитися кровообіг, через що відновлюються дихання і серцебиття.

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Жінка ожила в моргу в ПАР

У 2018 році неподалік від Йоганнесбурга у ПАР внаслідок ДТП загинула жінка, яка отримала сильну травму голови.

Через кілька годин співробітники моргу, які вносили дані про тіла в журнал, помітили, що жінка ожила і дихає.

Після цього її відправили до лікарні, а за фактом події розпочали внутрішнє розслідування.

Джерело: Daily Star