Відпочинок в Єгипті 2020: ціни на путівки і чи потрібна самоізоляція після повернення

Відпочинок в Єгипті 2020 – один з небагатьох закордонних курортних напрямків, які українці можуть собі дозволити цього літа.

З 1 липня країна відкрила кордони для українських туристів. Напередодні відновлення авіасполучення влада Єгипту розповіла, що три курорти країни – Шарм-ель-Шейх, Хургада і Мерса-Матрух – готові приймати туристів.

Єгипет з 1 вересня вимагатиме від усіх туристів негативний результат ПЛР-тесту

Таке рішення ухвалили через зростання кількості хворих в деяких країнах.

Факти ICTV зібрали інформацію про ціни на відпочинок в Єгипті 2020.

Карантин в Єгипті

Влада Єгипту дозволила українцям в’їзд в країну без обмежень. Водночас не потрібно проходити обсервацію.

Хоча після прибуття до Єгипту туристу необхідно буде заповнити документи в аеропорту, де треба вказати, що він:

не хворів на коронавірус;

не контактував з хворими на коронавірус;

два тижні до вильоту не відчував ніяких симптомів вірусу.

Якщо виникнуть складності під час відпочинку, краще відразу звертатися до українського посольства в Єгипті. Контакти: Каїр, вул. Мааді 83, д. № 50, тел: 20-223-78-68-70, + 20-223-78-68-71.

До речі, у 2020 році українським туристам потрібно відразу готуватися до того, що вони не побачать в Єгипті знайомих шведських столів. Від цієї системи харчування через пандемію відмовилися.

Після повернення туристу потрібно буде побути два тижні на самоізоляції.

Погода в Єгипті

У цю спекотну країну краще їхати взимку, пізньої осені чи ранньої весни. У цю пору року погода краща для комфортного відпочинку, середня температура – від +23 до +26°С.

В інші ж місяці варто готуватися до агресивного сонця і середньої температури понад +30°С.

Місяць Середня температура повітря вдень, °С Середня температура повітря вночі, °С Середня температура води, °С Червень 31 24 27 Липень 34 24 28 Серпень 35 25 28 Вересень 31 23 26 Жовтень 29 21 26 Листопад 26 17 24

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Авіаквитки до Єгипту

Українці можуть полетіти до Єгипту самостійно, хоча ціни на авіаквитки поки кусаються.

У Єгипет можна полетіти з авіакомпаніями МАУ, Sky Up і Azur Air Ukraine.

За інформацією сайту TripMyDream, чекати ціну менше $300 не варто. Так, переліт Київ-Шарм-ель-Шейх 6 і 13 липня туди і назад коштує $363, а Київ-Хургада на п’ять ночей 14 липня туди і 19 липня назад – $357.

Якщо дивитися чартерні рейси, то Sky Up пропонує полетіти в Єгипет 24 липня і повернутися 31 липня за $290, це переліт економ-класом, пропозиція від МАУ на ті ж дати – $300.

Тури до Єгипту

Ціни на тури стартують від 12 тис грн за двох. За ці гроші можна відпочити у чотиризірковому готелі сім днів, кімната стандартна, особливих зручностей чекати не варто, система – все включено.

Ціни на пакети, де передбачений відпочинок у кімнатах з новою реновацією, стартують від 15 тис. грн.

Якщо є бажання жити в п’ятизірковому готелі, то такі пакети коштують понад 20 тис. грн за двох.

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Готелі в Єгипті

У хостелах Єгипту можна зупинитися дуже дешево – ніч в загальному номері буде коштувати від 269 грн з людини.

Якщо говорити про готелі, то ніч у закладі з двома зірками коштує від 700 грн. За ці гроші туристу пропонують кімнату з двоспальним ліжком, окремою ванною кімнатою, телевізором і кондиціонером.

Номер за 700 грн

У Єгипті безліч пропозицій від об’єктів розміщення вартістю від 400 до 1 000 грн. Це кімнати стандарт у двох-, трьох- і навіть чотиризіркових готелях.

Ціни на покращені номери стартують від 1 200 грн.

Покращений номер, ціна 1 274 грн

Ніч в номері готелю, що має чотири і п’ять зірок, коштує від 1 500 грн до 5 000 грн за ніч з людини. Якщо говорити про об’єкти розміщення преміум-класу, то там найдешевший номер коштує – від 7 000 грн за ніч з людини. У вартість таких номерів входить харчування за системою все включено, а також розваги: наприклад, користування басейнами, аквапарками і дитячими кімнатами на території готелю.

Покращений номер за 7 275 грн

Ціни на перебування в об’єктах розміщення залежать від рівня готелю, його розташування, номеру, комфорту і організації харчування, розваг.

Пляжі Єгипту

У курортних містах є громадські пляжі, вхід до них вільний, а також платні, які належать готелям, але сторонніх туристів на них теж пускають.

У Шарм-ель-Шейху кращим пляжем вважається Ель Фанар, це кораловий пляж, риф тут, на думку туристів, найгарніший у Єгипті.

Також є пляж і кораловий риф в бухті Рас-Ум-Сід, там можна поніжитися на піску і помилуватися морським життям біля рифу.

Є і пляж Терразіні, який вважається найбільшим громадським пляжем.

У Хургаді є громадський пляж Парадайз, він завжди переповнений місцевими жителями, але там чимало і туристів. Попри це, вільне місце можна завжди знайти. Крім того, він досить чистий.

Серед платних пляжів – Дрім, який відноситься до готелю Elysees. Вхід для жителів готелю – безкоштовний, іншим туристам потрібно заплатити – $7. Але за додаткову вартість турист отримує меншу кількість людей на березі і у воді, чистоту та комфорт.

Розваги в Єгипті

Крім пляжного відпочинку і моря, в Єгипті головною розвагою є екскурсії. За інформацією на сайтах туроператорів, вони доступні і в 2020 році.

Місцеві туроператори пропонують з’їздити до Каїру від $45 з людини, до Олександрії – від $85, відвідати різні монастирі та храми – у середньому від $25 до 45.

Крім того, можна покататися на верблюдах і на джипах у пустелі – від $25 до 45.

Які країни ще відкриті для українців

Через карантин кордони багатьох країн залишаються закритими для українців.

Поки лише п’ять морських курортів готові приймати українських туристів, серед них Албанія, Туреччина, Чорногорія, Хорватія і Єгипет.

До подорожі в ці країни потрібно ретельно ознайомитися з правилами в’їзду і карантинними обмеженнями.

Джерело: TripMyDream, CharterShop.com.ua, Поехали с нами, Booking.com, Турправда, TopTour