У вівторок, 25 серпня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 7 місячний день.

У цей період астрологи рекомендують не боятися приймати сміливих рішень. У багатьох буде підвищена розумова діяльність.

7 місячний день – один з найсильніших. Інтуїція у багатьох підвищується, що буде сприятливо позначатися на будь-яких відносинах.

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Успіх 25 серпня буде чекати тих людей, які доклали максимум зусиль для цього.

В цей день рекомендується зайнятися пошуком нової роботи або приділити час розмові з начальством. Можете сміливо говорити про те, що вас турбує.

Також 7 місячний день буде сприятливим для фізичних навантажень. Корисно поєднувати інтелектуальні навантаження з фізичними.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.