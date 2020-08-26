Зафіксовані в архівах Надзвичайної комісії злочини нацистів в період окупації Києва оцифрують

В документах зберігаються свідчення про людей, які загинули у Києві в 1941-1943 роках.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр в рамках проекту Імена оцифрував архів Надзвичайної державної комісії з виявлення злочинів та збитків, які були нанесені нацистським режимом мешканцям Києва та Київської області в період окупації 1941-1943 років.

Документи будуть вперше оприлюднені онлайн на новій платформі Меморіального центру Бабин Яр, яку презентують вже восени.

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– Надзвичайна державна комісія почала працювати після виходу Києва з окупації, у 1943 році, – зазначила керівниця проєкту Імена Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Анна Фурман. – Комісія займалася збором документальних даних про злочини окупаційного режиму.















Архіви Надзвичайної комісії, де зафіксовані злочини нацистів в період окупації Києва, вперше з’являться онлайн / 4 фотографии

Такі комісії були створені на території всіх республік колишнього СРСР. Загалом Державна комісія розглянула 54 тисячі актів про злочини окупаційного режиму та 4 мільйона актів про нанесення матеріальних збитків.

Частина архіву зберігається у Державному архіві Київської області. Меморіальний центр Бабин Яр оцифрував вже близько 6 тисяч цих архівних документів.

Зокрема, були оцифровані акти 11 справ. Кожен акт містить інформацію про склад комісії, особисті дані постраждалого, інформацію про свідків та матеріальні збитки. В окремих документах зафіксовані факти загибелі рідних від рук нацистів.

Серед іншого там є дані по злочинах у Бабиному Яру та Дарницькому концтаборі.

Як наголосила Фурман, ці документи є важливими для роботи науковців-істориків.

– Дані представляють інтерес для дослідження складу післявоєнного населення: тих, хто пережив окупацію, повернувся з евакуації, приїхав з інших регіонів. А також для дослідження довоєнного і воєнного побуту киян, – зазначив кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Олександр Бєліков. Описи втраченого майна в цих актах подекуди дуже детальні і містять інформацію про спосіб життя, заняття, захоплення, ступінь заможності різних груп населення, додав науковець.

Нагадаємо, разом із Державним архівом Києва дослідники проекту Імена оцифровують архівні книги РАЦСів 1925-1936 років. На сьогодні відскановано вже більше 50 тисяч документів. На ці документи десятиліттями чекають люди – дізнатися щось про своїх предків, скласти родовід, провести генеалогічне дослідження.

Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV повідомляли, що у Меморіалі Голокосту віднайшли понад 800 нових імен жертв розстрілів у Бабиному Яру.

Джерело: Babyn Yar

Фото: Babyn Yar