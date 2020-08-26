26 серпня Україна відзначає День авіації, а православні вшановують пам’ять просвітителя Тихона Задонського та борця з єрессю Максима Сповідника.
Вітати працівників військової та цивільної авіації прийнято з 1993 року.
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Іменини святкують: Ірина, Микола, Костянтин, Олексій, Тихон та Максим.
Народні прикмети на 26 серпня:
- Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів;
- Погода безвітряна – до шторму;
- Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.
У цей день заборонено ходити по гриби. Наші предки у цей день готували погреби до збору урожаю. У цей день їх потрібно було висушити та побілити.
Цього дня:
- 1382 – хан Тохтамиш захопив, пограбував і спалив Москву;
- 1657 – гетьманом України став Іван Виговський;
- 1728 – адмірал Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою;
- 1847 – незалежність отримала Ліберія — перша держава у чорній Африці;
- 1918 – дипломати України та Османської імперії ратифікували Брестський мирний договір;
- 1926 — у Італії створили футбольний клуб Фіорентина;
- 1939 — Гітлер пред’явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Гданськ;
- 1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН;
- 1946 — вийшла у світ книга Джорджа Орвелла Колгосп тварин;
- 1972 — у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри;
- 1991 — Президія Верховної Ради УРСР тимчасово припинила діяльність Компартії України.
Свята в серпні 2020
У серпні було багато свят і навіть додатковий вихідний. Українці відпочили вісім вихідних днів. Також святкували День Незалежності, що також був неробочий.
Хоч і серпень вже закінчується, Факти ICTV пропонують проглянути календар свят у серпні 2020, де можна слідкувати за всіма важливими датами до кінця місяця.