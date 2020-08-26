26 серпня Україна відзначає День авіації, а православні вшановують пам’ять просвітителя Тихона Задонського та борця з єрессю Максима Сповідника.

Вітати працівників військової та цивільної авіації прийнято з 1993 року.

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Іменини святкують: Ірина, Микола, Костянтин, Олексій, Тихон та Максим.

Народні прикмети на 26 серпня:

Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів;

Погода безвітряна – до шторму;

Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.

У цей день заборонено ходити по гриби. Наші предки у цей день готували погреби до збору урожаю. У цей день їх потрібно було висушити та побілити.

Цього дня:

1382 – хан Тохтамиш захопив, пограбував і спалив Москву;

1657 – гетьманом України став Іван Виговський;

1728 – адмірал Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою;

1847 – незалежність отримала Ліберія — перша держава у чорній Африці;

1918 – дипломати України та Османської імперії ратифікували Брестський мирний договір;

1926 — у Італії створили футбольний клуб Фіорентина;

1939 — Гітлер пред’явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Гданськ;

1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН;

1946 — вийшла у світ книга Джорджа Орвелла Колгосп тварин;

1972 — у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри;

1991 — Президія Верховної Ради УРСР тимчасово припинила діяльність Компартії України.

Свята в серпні 2020

У серпні було багато свят і навіть додатковий вихідний. Українці відпочили вісім вихідних днів. Також святкували День Незалежності, що також був неробочий.

Хоч і серпень вже закінчується, Факти ICTV пропонують проглянути календар свят у серпні 2020, де можна слідкувати за всіма важливими датами до кінця місяця.