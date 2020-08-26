Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День Авіації України: яке свято сьогодні, 26 серпня

26 серпня Україна відзначає День авіації, а православні вшановують пам’ять просвітителя Тихона Задонського та борця з єрессю Максима Сповідника.

Вітати працівників військової та цивільної авіації прийнято з 1993 року.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини святкують: Ірина, Микола, Костянтин, Олексій, Тихон та Максим.

Народні прикмети на 26 серпня:

  • Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів;
  • Погода безвітряна – до шторму;
  • Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.

У цей день заборонено ходити по гриби. Наші предки у цей день готували погреби до збору урожаю. У цей день їх потрібно було висушити та побілити.

Цього дня:

  • 1382 – хан Тохтамиш захопив, пограбував і спалив Москву;
  • 1657 – гетьманом України став Іван Виговський;
  • 1728 – адмірал Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою;
  • 1847 – незалежність отримала Ліберія — перша держава у чорній Африці;
  • 1918 – дипломати України та Османської імперії ратифікували Брестський мирний договір;
  • 1926 — у Італії створили футбольний клуб Фіорентина;
  • 1939 — Гітлер пред’явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Гданськ;
  • 1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН;
  • 1946 — вийшла у світ книга Джорджа Орвелла Колгосп тварин;
  • 1972 — у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри;
  • 1991 — Президія Верховної Ради УРСР тимчасово припинила діяльність Компартії України.

Свята в серпні 2020

У серпні було багато свят і навіть додатковий вихідний. Українці відпочили вісім вихідних днів. Також святкували День Незалежності, що також був неробочий.

Хоч і серпень вже закінчується, Факти ICTV пропонують проглянути календар свят у серпні 2020, де можна слідкувати за всіма важливими датами до кінця місяця.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка