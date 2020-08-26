Гороскоп на 26 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Терезам думати швидко, Козерогам вирішувати повільно, а Стрільцям кинути все і піти погуляти.

Овен

Сила

Гарний тиждень Овнів продовжується в гороскопі на 26 серпня картою Сили. Сила – це про те, як не потрібно тиснути, боротися, виривати успіх. Обставини просто самі складаються так, що все виходить.

Телець

Шістка чаш

У Тельців все вийде, якщо вони відступлять на крок назад і ще раз все обміркують. Всі відповіді, які вам сьогодні потрібні, ви вже знаєте. Про них хтось говорив, хтось радив, щось відповідав роки тому вам на них. Потрібно просто згадати.

Близнюки

Трійка мечів

Головне для Близнюків – не покладатися сьогодні занадто сильно на людей і не ухвалювати важливих рішень. Навколо вас сьогодні блукають горе, обман і зради. Не давайте їм приводів встромити собі ножа в спину.

Рак

Десятка мечів

Єдине хороше, що може сказати Ракам гороскоп на 26 серпня 2020 року – це те, що вже завтра буде новий день. На вас сьогодні звалилася втома, її можуть придавити зверху злі слова, погані думки і низка невдач. Завтра все мине. Сьогодні просто тримайтеся.

Лев

Перевернутий Ієрофант

У Левів хороший день для бунту – особистого, маленького у розрізі людства, але величезного в розрізі життя. Це день, коли ви можете винести геть чужі норми і правила, вирішити жити за своїми власними, новими і неправильними. Це день, коли у вас все може вийти.

Діва

Двійка посохів

Дівам дістається повторна карта. Якщо з планами в минулий день не склалося, спробуйте ще раз. Поки ви цього не зробите, не зможете нікуди зрушити. Відкладіть у бік ідеалізм, усвідомте, що просто не буде, зрозумійте, що все зможете. І почніть рухатися до того життя, яке хочете.

Терези

Вісімка посохів

У гороскопі на 26 серпня 2020 Терезам випадає день, накачаний адреналіном. Сьогодні все в ньому стрімке, і ви стрімкі теж. Ви граючи впораєтеся сьогодні з найскладнішими справами. Тільки одна порада сьогодні – не зупиняйтеся.

Скорпіон

Дев’ятка посохів

Скорпіони вже дуже втомилися. Але все одно сьогодні вам знадобиться зібрати всі сили, які залишилися, і ще трошки зверху. Ви зможете і впораєтеся, головне, коли все закінчиться, не забудьте добре відпочити.

Стрілець

Перевернутий Туз чаш

Як би Стрільці не старалися, сьогодні вони порожні в емоційному і творчому плані. Немає жодних ідей чи планів. Необхідність спілкуватися з людьми і хоч щось робити здається жахливою. Намагайтесь наповнитися: за можливості відкладіть важливі справи і слухайте музику або сходіть на довгу прогулянку.

Козеріг

Перевернута Справедливість

Сьогодні Козерогам не варто виносити швидких суджень. Або суджень взагалі. Навколо вас сьогодні клубочиться несправедливість, і це може змушувати як інших поводитись нечесно по відношенню до вас, так і вам поспішно звинувачувати інших людей.

Водолій

Верховна жриця

Крізь цей незрозумілий день Водоліїв проведе внутрішній голос і хороша інтуїція. Навіть якщо вони спонукають вас зробити або сказати щось дивне – робіть і говоріть. Тоді у вас все станеться.

Риби

Перевернутий Імператор

Рибам краще бути обережними. У своєму бажанні все зробити краще для всіх, ви випадково можете виявити, що стали злегка тиранічними. Не треба так. Перш, ніж заподіювати добро, дізнайтеся, що це комусь потрібно.

Місячний календар стрижок на вересень

Місячний календар стрижок на вересень 2020 нараховує багато сприятливих днів для того, щоб зробити омріяну зачіску.

З 1 до 5 вересня не рекомендується фарбувати та підстригати волосся, оскільки це може негативно вплинути на ваше самопочуття чи на досягнення бажаного результату. З 6 вересня прогнозуються хороші дня для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

Джерело: А как вам такой расклад