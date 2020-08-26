Гороскоп на тиждень, з 24 до 30 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 24 до 30 серпня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Дві сильні планети Марс в Овні та Сатурн у Козерозі утворюють напружений аспект. Для людей це охарактеризується безрозсудною хоробрістю та трудоголізмом, водночас, цілей досягти неможливо.

У військових, великих керівників і політиків настає криза в кар’єрі. Не варто лізти на рожен і вперто доводити свою точку зору. Важливо навчитися відстоювати ідеали спокійно. Від непоправного вас вбережуть правильна оцінка ситуації та усвідомлені дії для стабілізації ситуації.

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У людей, які мають хронічні хвороби, погіршиться стан, загостряться симптоми. Перенапруження і неправильні емоційні реакції загрожують психосоматичним ускладненням.

Гороскоп для Овнів

Всі ваші думки зайняті в цей період роботою або здоров’ям. Стосунки з керівництвом і співробітниками будуть погіршувати через впертість і норовливість. Можлива зміна місця або стилю роботи. Також можуть з’явитися юридичні неприємності. Для чоловіків напружений тиждень, бо складно керувати своєю фізичною силою та енергією. Зверніться за порадою до батька, мудрого керівника, авторитетної для вас людини, під їх початком ви зможете уникнути неприємностей.

Гороскоп для Тельців

Тиждень буде сприятливим, проте зовнішня обстановка ознаменується деякими обмеженнями. Зосередьтеся на домівці і негатив не зможе проникнути у вашу сім’ю. Намагайтеся спокійніше реагувати на будь-яку зміну в партнері, якщо ви щось приховуєте від коханої людини, час про це поговорити та усунути причину хвилювань. Може виникнути необхідність вирішувати юридичні питання, але краще відкласти все це до кінця тижня.

Гороскоп для Близнюків

Сприятливий час для вирішення сімейних питань і шлюбу. Відмінна можливість вирушити у ділову поїздку, санаторій або на спеціалізований курорт. У третю декаду серпня все вдасться, як ви запланували, однак, якщо перед цим була проведена певна робота. Тиждень підходить серйозних розмов з керівництвом, батьками, старшими родичами, можна прояснити питання, які давно вас турбують.

Гороскоп для Раків

У вас у цей час з’явиться багато клопоту: затримки з документами, в дорозі. Тиждень переповнений дрібними справами, різними повідомленнями в месенджерах та інформацією. Розмови про здоров’я і консультації з фахівцями займуть багато часу. Ви можете отримати відомості, пов’язані з новою роботою або навчанням. Ваші ідеї та думки будуть сприйняті колегами, хоча можливі суперечки та необхідність їх коригування.

Гороскоп для Левів

Навколишні схильні визнати ваші досягнення і таланти, а це поліпшить ваше положення в суспільстві. Багато часу займають питання, пов’язані з ресурсами, матеріальними цінностями, талантами. Можлива поява додаткових джерел заробітку, прихований дохід. Водночас, не варто бути занадто приземленими, адже крім грошей є духовні цінності. Цей тиждень досить напружений, якщо щось пішло не за планом, задумайтеся, які у вас є інші важливі пріоритети, крім, фінансових?

Гороскоп для Дів

Вам властиво у цей період висловлювати особисту думку, яка може викликати бурхливу реакцію керівництва чи опонентів. Заручіться підтримкою досвідчених колег, зверніться за порадою до батька або діда – вони допоможуть вийти з гідністю з неприємної ситуації і зберегти репутацію. У цей час варто приготуватися до імпульсивних рішень, однак це може призвести до клопоту, який буде заважати основній роботі. Гарний час для досліджень і інтелектуальної роботи наодинці.

Гороскоп для Терезів

Правильно підібраний імідж, доброзичливість, дипломатичність і вміння знаходити підхід до людей сприятимуть ефективному спілкуванню з вищестоящими. З керівництвом ділові стосунки можуть трансформуватися в особисті або романтичні. Зустріч може відбутися під час виконання своїх посадових обов’язків і вплинути в подальшому на кар’єру. У цей період неможливо приховати якусь інформацію, особливо ту, яка може вас скомпрометувати.

Гороскоп для Скорпіонів

Імпульсивність, боротьба за кардинальні реформи на виробництві, в кар’єрі, підприємницьких справах призводять до надмірних фізичних і психічних навантажень. Невдалий час для вирішення проблем, розподілу прибутку, акціонування, страхування, повернення боргів, а також спадщини та аліментів. Зростають певні ризики, вас можуть намагатися втягнути у великомасштабні заходи або небезпечні афери. Будьте обережні під час використання різної техніки, водінні транспорту, проведення дослідів та експериментів.

Гороскоп для Стрільців

Кар’єра буде успішною завдяки волі та рішучості. Самооцінка і здатність реалізації власних амбіцій зростуть. На перший план виступлять графіки роботи, рішення задач і виконання професійних обов’язків. Ідеї знайдуть можливість до реалізації, однак, якщо ви прислухаєтеся до рекомендацій фахівців і досвідчених колег. Проекти, які вже існують, можна буде впровадити, завдяки додатково отриманій інформації, новому знайомству, використанню ділових зв’язків.

Гороскоп для Козерогів

Перешкоди та опір з боку колег значно підриває вашу віру у власні сили. Скористайтеся цим часом для відпочинку або роботи наодинці, планування, навчання. Знання та відомості, які ви отримаєте в цей період, відкладуться надовго, і ви зможете ними успішно скористатися. Сприятливий період для подачі службових записок або проектів керівництву з реорганізації виробництва.

Гороскоп для Водоліїв

Через напругу у цей період складно зібратися, проте, якщо сконцентруєтеся і будете діяти цілеспрямовано, то досягнете певних успіхів. Виплата боргів, розвиток навичок, які допоможуть вам здобути незалежність у фінансовому плані, також цілком вірогідні. Зростає рішучість і сила волі, в зв’язку з чим, ви станете занадто вимогливі та категоричні. Головне, не зіпсувати сприятливі можливості та використовувати ситуації з максимальною вигодою та користю.

Гороскоп для Риб

Розмови про партнерство та взаємини принесуть лише нервозність, неуважність і дратівливість. З’являться обставини, які сприятимуть дослідженням і розслідуванням. Також у вас вийде краще розуміти психологічні мотиви поведінки інших людей. Цей тиждень є несприятливим для ділової сфери та ознаменується конфліктністю, зіткненнями через ідеї та думки. Краще відкласти відвідування державних структур та офіційних інстанцій.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.