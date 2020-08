Роман Агати Крісті Десять негренят перейменували

Популярний детективний роман Агати Крісті Десять негренят (Ten little niggers) офіційно перейменували, тепер твір буде називатися Їх було десять (They were ten).

Рішення ухвалил правнук Агати Крісті, Джеймс Прічард, який очолює організацію Agatha Christie Limited, їй належать права на твори письменниці.

– Коли писалася книга, мова була іншою, і ми використовували слова, які нині забуті, – пояснює Джеймс Прічард.

За словами онука Агати Крісті, у 2020 році не варто використовувати подібні слова, вони можуть завдати шкоди.

Книги для саморозвитку

Попереду осінь, час, коли через погодні умови частіше хочеться залишитися вдома.

Цьогоріч домашньому усамітненню сприятиме карантин, який в Україні продовжили до 1 листопада 2020 року.

Це час можна провести з користю, присвятивши його читанню.

Факти ICTV підготували список книг для саморозвитку, серед яких Магія ранку Гела Елрод, Вийди із зони комфорту. Зміни своє життя Брайана Трейсі і Думай і багатій Наполеона Гілла.

