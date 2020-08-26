Успіння Богородиці в Україні: привітання у листівках

Успіння Богородиці в Україні святкують 28 серпня. Це свято приурочили до дня смерті Діви Марії і її возз’єднання з сином Ісусом Христом.

Якщо Успіння Богородиці в Україні припадало на середу або п’ятницю, потрібно було дотриматись Успенського посту ще один додатковий день. Якщо ж 28 серпня випадало на будь-який інший день, в їжу можна було приймати вже все.

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За традиціями, у свято Успіння люди ходили до церкви і вшановували пам’ять Діви Марії, молячись біля її ікони.

Успіння Богородиці покликане не просто згадати мати Ісуса Христа, це свято символізує те, що життя ділиться на фізичне і духовне, і після фізичної смерті, духовне життя триває.

Факти ICTV підготували кращі привітання з Успінням Богородиці у листівках.

Церковний календар на 2020 рік

У календарі церковних свят на 2020 рік нараховується дев’ять дванадесятих неперехідних свят. У вересні українці святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня) та Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня).

Також календар має п’ять великих свят. Найближчим часом віряни відзначатимуть Усікновення глави Іоанна Предтечі (12 вересня) та Покрову Пресвятої Богородиці (14 жовтня).