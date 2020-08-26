Успіння Пресвятої Богородиці українці святкують 28 серпня.

Це свято приурочено до останнього дня життя матері Ісуса Христа – святої Діви Марії. Його відзначають після Успенського посту, який тривав до 27 серпня.

Якщо Успіння припадає на середу чи п’ятницю, можна їсти все, оскільки піст уже закінчився. Якщо 28 серпня у календарі випадає на інші дні варто ще один день потриматись певних правил у їжі.

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За традиціями, з цього дня усі починали заготівлю припасів на зиму, ходити до лісу за грибами та горіхами.

Також українці розпочинали займатись соліннями різних овочів.

28 серпня на Успіння Пресвятої Богородиці усі ходять до церкви, вшановуючи пам’ять діви Марії та моляться біля її ікони.

Факти ICTV зібрали найкращі короткі привітання до дня Успіння Пресвятої Богородиці.

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На свято Успіння Пресвятої Богородиці хочу побажати цінувати кожну мить свого життя, проводити більше часу з рідними та дарувати ближнім тільки посмішку.

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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай у вашому домі пануватиме любов, злагода та мир. Усі у сім’ї будуть здорові, щасливі та усміхнені.

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Вітаємо з великим святом, з Успінням Пресвятої Богородиці! Мирного неба над головою, щастя та злагоди у родині, миру та спокою у душі та серці. Нехай кожен у сім’ї процвітатиме та досягатиме своїх мрій.

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Від щирого серця вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай життя наповниться світлом та радістю, а кожен день приносить тільки щастя. Успіхів у кожному починанні, мудрості, терпіння та толерантності.

Церковні свята у серпні

У церковному календарі на серпень 2020 налічується 6 свят: Ільїн день, День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона, Медовий Спас або Маковея, Преображення Господнє або Яблучний Спас, Успіння Пресвятої Богородиці, Третій Спас (горіховий).

Також 27 серпня закінчується Успенський піст.