Карантин в Україні продовжили ще до 31 жовтня, тому носіння масок залишається досі актуальним.

1 вересня діти йдуть до школи регіонів зеленої, жовтої та помаранчевої зон. Макси потрібно носити, коли пересуваєшся школою.

Дитяча медична маска з викрійкою шиється досить швидко, тому варто зробити кілька одразу та регулярно змінювати.

Як зшити дитячу багаторазову захисну маску та приклад викройки дивіться на сайті Факти ICTV.

Що знадобиться для маски:

натуральна бавовняна тканина – 40 * 15 см;

сітка для внутрішньої вставки – 20 * 15 см (для одного шару вставки);

нитки;

шпильки;

ножиці;

олівець;

широка резинка.

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Викройка для маски

Головна вертикальна лінія повинна бути 13 см, а головна горизонтальна – 10 см.

*Усі цифри на викройці вказані у сантиметрах.

Далі покладіть викройку на складену вдвічі тканину і прикріпіть її шпильками.

Далі виріжте деталь, роблячи відступи (близько 1 см) з усіх боків, окрім виточок.

Також вам потрібно вирізати ще одну таку деталь, але без відступів і третю деталь вирізати з сітки (марлі).

Потім усе потрібно будет зшити між собою та пришити резинки з двох боків.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 серпня коронавірус в Україні зафіксували у 110 085 осіб. За добу кількість хворих зросла ще на 1 670 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 354 осіб, за добу — 36. Водночас повністю одужали вже 54 277 пацієнтів, за добу — ще 1 050 осіб.