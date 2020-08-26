У середу, 26 серпня, Місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 8 місячний день.

У цей період астрологи рекомендують займатися вирішенням юридичних проблем. Також цей день буде сприятливим і для початку судового розгляду.

Однак це вкрай небезпечна доба для початку будівництва і інших робіт.

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У 8 місячний день недоброзичливці можуть провокувати вас на сварки і скандали, тому рекомендується бути більш стриманим і не вестися на провокації.

У цей день небезпечно брехати, варто уникати таких моментів і ситуацій. Проте 26 серпня можуть збутися всі ваші найзаповітніші бажання.

Для того щоб здійснити задумане, варто докласти максимум зусиль. Краще відкласти великі справи, які вимагають максимум зусиль.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.