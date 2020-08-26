PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 26 серпня, місячний день

У середу, 26 серпня, Місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 8 місячний день.

У цей період астрологи рекомендують займатися вирішенням юридичних проблем. Також цей день буде сприятливим і для початку судового розгляду.

Однак це вкрай небезпечна доба для початку будівництва і інших робіт.

Читайте: Сонячні та місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати цього року

У 8 місячний день недоброзичливці можуть провокувати вас на сварки і скандали, тому рекомендується бути більш стриманим і не вестися на провокації.

У цей день небезпечно брехати, варто уникати таких моментів і ситуацій. Проте 26 серпня можуть збутися всі ваші найзаповітніші бажання.

Для того щоб здійснити задумане, варто докласти максимум зусиль. Краще відкласти великі справи, які вимагають максимум зусиль.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка