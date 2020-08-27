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Факти / Lifestyle

Деякі люди з ВІЛ можуть пригнічувати хворобу самостійно – вчені

У США вчені провели дослідження і виявили, що в організмі однієї з ВІЛ-позитивних жінок немає клітин із потенційно активним вірусом.

З’ясувалося, що організм зміг самостійно побороти хворобу. Жінка взяла хворобу під контроль без препаратів та операції.

За інформацією вчених, людина з діагнозом ВІЛ живе усе життя, однак для підтримки імунної системи необхідно приймати препарати.

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Таким чином дія ВІЛ інфекції на організм пригнічується. Тож хворому вкрай важливо приймати такі препарати на постійній основі.

Вчені довели, що ВІЛ поширюється в організмі на основі ДНК здорової клітини.

Однак організм деяких хворих може самостійно контролювати концентрацію ВІЛ в організмі без препаратів. Загалом таких людей з ВІЛ у всьому світі пів відсотка.

Нещодавно уЧернівецькій області із підозрою на коронавірус помер п’ятимісячний хлопчик. Дитина мала ВІЛ-інфекцію та була народжена ВІЛ-інфікованою жінкою.

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