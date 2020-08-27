Гороскоп на 27 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку дозволяє Близнюкам і Ракам відпочивати і не напружуватися, Рибам не відволікатися, а Тельцям – уважніше стежити за новинами.

Овен

Рицар пентаклів

Овнам випав відмінний день для роботи. Гороскоп на 27 серпня радить вам не турбуватися ні про що і особливо не переживати про майбутнє. Просто чесно і старанно працюйте – і майбутнє створиться саме собою.

Телець

Перевернута Верховна жриця

Важкий день для Тельців. Ви втратили якийсь баланс всередині, і через це не розумієте, чого хочете. Краще розберіться в цьому. Якщо можливості немає, хоча б не придушуйте свої почуття. Вони сьогодні єдине, до чого вам варто прислухатися.

Близнюки

Четвірка мечів

Після важкого вчорашнього дня Близнюкам варто просто відпочити. Може, побалуйте трохи себе. Не беріться за складне або те, що вам здається неприємним. Дозвольте собі позачерговий перекур, поспати довше або сходити на масаж.

Рак

Диявол

Ракам гороскоп на 27 серпня 2020 теж дозволяє робити тільки те, що їм хочеться. Похід в магазин може виявитися терапевтичним, комп’ютерні ігри допоможуть заспокоїтися. Просто пам’ятайте, що вам так можна тільки сьогодні. А завтра – знову потрібно буде стати відповідальною серйозною людиною.

Лев

Паж посохів

Сьогодні Левам варто уважніше стежити за новинами і пропозиціями. Серед них ви можете знайти щось цікаве, що дасть вам багато енергії і, при правильному підході, принесе в життя багато хорошого. Не відмахуйтеся навіть від найбожевільніших ідей.

Діва

Помірність

Ура, Діви зрушили з Двійки мечів. Гороскоп на 27 серпня вітає вас. Сьогодні думайте про те, як би не впасти з однієї крайності в іншу. Дійте, але обережно, думаючи про те, що робите, і які наслідки це може мати.

Терези

Король посохів

День у Терезів вийде відмінним. Але тільки для цього вам потрібно буде стати лідером і для себе, і для всіх, хто попадеться на шляху. Не бійтеся брати відповідальність. Ви знаєте, як краще, і зможете втілити задумане в життя.

Скорпіон

Шістка мечів

Ситуація навколо Скорпіонів закрутилася непросто і невесело. Можливо, вже пізно намагатися вирішити її, і найпростіше просто піти і залишити її. Це не означатиме, що ви програли. Тільки що в майбутньому впораєтеся краще.

Стрілець

Туз посохів

Після відмови від спілкування і дня усамітнення в Стрільцях б’ється бажання почати щось нове негайно. Не спирайтесь цьому почуттю. Хочете – беріть і робіть, прямо зараз, негайно.

Козеріг

Перевернута П’ятірка чаш

Козероги сьогодні можуть попрощатися раз і назавжди з минулим. Але тільки з тим, що вам не подобається. Просто киньте його і далі йдіть без нічого. Ви нічого не втратите, гороскоп на 27 серпня обіцяє, що буде легше.

Водолій

Перевернута Трійка посохів

Сьогодні Водоліям краще не починати нових справ. Все нове буде гальмуватися і затримуватися. Не з вашої вини, все буде відбуватися нібито само собою. Це тимчасово, тому не кидайте плани назовсім. Просто відкладіть все ненадовго, не намагайтеся перебороти світ.

Риби

Колісниця

Час Рибам взяти все в свої руки. Почніть з малого – з руханки або з того, щоб не відволікатися на соціальні мережі. Поступово збільшуйте контроль над своїм життям, поки не виявите, що на неможливі звершення потрібно не так вже й багато часу.

Календар стрижок на вересень 2020

Щоб з легкістю обрати потрібний день, Факти ICTV склали місячний календар стрижок на вересень 2020, адже на здоров’я і ріст волосся впливає чимало зовнішніх чинників.

Окрім сприятливих та несприятливих днів, існують також нейтральні – астрологи схиляються до того, щоб перенести зміни в образі на інший день.

Джерело: А как вам такой расклад