Успіння Пресвятої Богородиці – одне з 12 головних свят у православному календарі, яке щорічно припадає на 28 серпня.

Це день смерті Божої Матері, тобто закінчення життєвого шляху Богородиці та її возз’єднання з Ісусом Христом.

Успіння Пресвятої Богородиці – історія

Архангел Гавриїл за три дні до смерті явився Марії, сповістивши про швидку кончину. А 28 серпня, за легендою, апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись з Богородицею. Христос теж з’явився в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Божої Матері без страждань відійшла до Господа.

Тільки апостол Фома не встиг на поховання Богородиці. Йому дозволили увійти до печери-гробниці, але тіла там не було, оскільки Господь забрав його на небо.

Успіння Богородиці – традиції і заборони

Традиції свята пов’язані з його народною назвою – Перша Пречиста. Друга буде 21 вересня – Різдво Богородиці, а Третя – 4 грудня (Введення в храм Пресвятої Богородиці).

Перша Пречиста жито засіває, Друга – дощем поливає, а Третя – снігом покриває, йдеться у відомій приказці. Тобто цей день означає прихід осені. Саме після 28 серпня розпочинається бабине літо.

До Успіння в селах закінчувалися роботи на полях і розпочиналася пора весіль, в церквах освячували насіння і колосся.

Заведено також влаштовувати народні гуляння з пивом, медом і пирогами, оскільки напередодні завершувався Успенський піст, який розпочався 14 серпня (Медовий Спас).

Ще одна традиція на Успіння – заготівля солінь на зиму з капусти, огірків і помідорів.

З цього дня в лісах починали збирати гриби і горіхи.

Тобто, незважаючи на велике свято, працювати дозволялося, особливо якщо залишилися початі справи або потрібно комусь допомогти.

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Але є й заборони. Наприклад, не можна сваритися з рідними і близькими, надягати старе взуття – це до проблем у житті, натерти ногу в цей день – до невдач.

А ще на Успіння заборонено ходити босоніж – всі хвороби зберете. Вважається, що роса у цей день – це сльози природи за Богородицею, що залишила цей світ.

Дівчатам не можна стригти волосся, щоб не накликати сльози Діви Марії.

Свята у серпні 2020

Серпень був багатий на свята. Останнє у списку – Горіховий або Третій Спас. З ним пов’язують завершення жнив і дозрівання горіхів. Його відзначають 29 серпня.

Перший Спас (Маковія) був 14 серпня, Другий (Яблучний) – 19 серпня.