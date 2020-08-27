Нового сезону Fortnite не буде на пристроях Apple – Epic Games

Гравці Fortnite не зможуть грати на пристроях Apple у новий сезон гри (з темами Marvel), який вийде у четвер, 27 серпня.

Компанія Epic Games підтвердила, що не має наміру повертатися до використання платіжної системи “яблучної” компанії.

Незважаючи на те, що пристрої Apple не зможуть оновити гру до нового сезону, гравці можуть продовжити грати у версії 13.40. Водночас вони зможуть грати онлайн тільки проти гравців, що грають на інших пристроях Apple, але не братимуть участі у мультиплатформенній грі.

Гра також, як і раніше, відсутня в Google Play Store.

Ті, хто грає у Fortnite на Android, можуть отримати доступ до останньої версії Fortnite на сайті гри.

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Битва Epic Games і Apple

25 серпня відбулася перше засідання суду після того, як Epic Games подала позов проти Apple у зв’язку з рішенням технологічного гіганта прибрати Fortnite зі свого App Store.

Apple видалила гру зі свого магазину після того, як розробник надав можливість гравцям напряму купувати внутрішньоігрову валюту Fortnite в обхід комісії App Store.

Джерело: GSMAERANA

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