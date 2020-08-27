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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 27 серпня (КАРТА)

У четвер, 27 серпня, дощі з грозами прогнозують на заході, півночі, а також  у Вінницькій та Черкаській областях.

На решті території України – сухо та сонячно. Вітер переважатиме південно-західний – до 5-10 м/с, у західних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря у західних та північних регіонах – від +20 до + 25.

Читайте: Дощі через день та поступове похолодання: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

На півдні, сході та у центрі +26 +31.

У Києві сьогодні дощ, протягом дня – від +21 до +23.

Погода 27 серпня

Погода у вересні 2020 в Україні

Синоптики прогнозують, що вересень 2020 року буде теплішим, ніж зазвичай. Зокрема, середня місячна температура становитиме від +14 до +19, що на один-два градуси вище багаторічних значень.

Водночас місячна кількість опадів очікується в межах 35-72 мм. Це норма для вересня.

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