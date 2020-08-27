Будь-яка галузь науки чи роботи, окрім спеціальних знань, вимагає від людини також наявність так званих soft skills – м’яких навичок, необхідних для успішного навчання, роботи та взаємодії із іншими людьми. Серед них – відповідальність, тайм-менеджмент, вміння налагоджувати стосунки тощо. Однією з головних таких навичок, без якої вступ до навчального закладу чи влаштування на роботу подекуди взагалі неможливий – це написання есе та мотиваційних листів.

Про те, як прокачати саме цей скіл, українським дівчатам розповіла спікерка проекту STEM is FEM Юлія Кондрушенко. Пані Юлія є фахівцем посольства Великобританії в Україні та курує стипендіальну програму уряду Великобританії Chevening, яка дозволяє отримати безкоштовне навчання у Сполученому Королівстві. Перечитавши безліч есе та мотиваційних листів у рамках своєї професійної діяльності, експертка поділилася порадами із слухачками. Пані Юлія поділяє процес створення есе на три етапи. Це рефлексія, підготовка та власне написання тексту.

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– На першому етапі треба поставити собі питання Хто я?, Чого я хочу?, Що я можу дати тим, хто читатиме моє есе? Це допоможе виокремити головні речі, які ви розповісте у тексті, адже важливо повідомити про себе щось унікальне, не шаблонне, аби зацікавити читача. На другому етапі я рекомендую глибше дізнатися про місце навчання чи роботи, куди ви хочете потрапити. Якщо ви будете краще знайомі з їхніми правилами, стане зрозумілішим, що б вони хотіли прочитати у листі. І третє, власне, написання. Тут головне правило – уникати шаблонності. У багатьох закладах спершу проводять поверхневе читання усіх текстів, аби виділити унікальні та найбільш цікаві твори, тож ваша задача уникати банальності та канцеляризмів аби вирізнитися серед інших, – розповіла Кондрушенко.

Освітній проект STEM is FEM, у рамках якого відбулася онлайн-зустріч, займається популяризацією технічних спеціальностей серед дівчат в Україні.

– Освітні модулі Stem is Fem орієнтовані на 30 учасниць, які отримують найвищі результати у відбірковому турі, а формат відкритого вебінару дає можливість усім охочим отримати нові знання. Подібні онлайн-зустрічі ми проводимо регулярно. На попередньому вебінарі спікерки розповідали про освіту за кордоном, а цього разу – давали практичні поради, як підготувати мотиваційний лист, щоб вступити до іноземного вишу, пройти стажування або взяти участь у міжнародному волонтерському проєкті, – розповідає один з ініціаторів STEM is Fem, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Кожні два місяці проект проводить дводенні навчальні модулі за різними тематиками. Найближчий з них, з Машинобудування, відбудеться у Києві 29-30 серпня.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що проект STEM is FEM відбирає учасниць на новий освітній модуль з машинобудування.