Горіховий спас 2020: привітання в прозі

Щороку Горіховий спас припадає на 29 серпня.

У народі його також називають Хлібний або Третій спас: вважалося, що цього дня достигали горіхи.

На Горіховий Спас православні віряни йдуть до церкви, щоб освятити врожай: овочі, фрукти із саду, мед, горіхи, випічку тощо.

Читайте: Календар церковних свят на вересень 2020

Факти ICTV публікують добірку найкращих привітань з Горіховим спасом 2020 у прозі, щоб ви не забули привітати рідних та близьких.

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Щиро вітаю з Третім спасом! Бажаю, щоб в родині завжди панували благодать і любов, а на сімейному столі красувався стиглий урожай. Дай вам Бог здоров’я!

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Хлібний спас літо проводжає – вітаю зі святом! Бажаю найсвітліших і райдужних днів, достатку і здоров’я вашій родині!

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На Горіховий спас наші предки починали гуляння, зустрічаючи осінь. Бажаю і вам – з хорошим настроєм і з великою надією в серці попрощатися з літом і зустрічати осінь. Зі святом!

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Всю вашу родину вітаю з Горіховим Хлібним спасом! Бажаємо цього світлого дня щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь захистить вас від випробувань і труднощів і подарує віру, надію і любов.

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Вітаємо зі світлим святом зустрічі літа з осінню – Горіховим спасом! Нехай всі труднощі перетворяться на цінний досвід, а гучний сміх ніколи не покидає стіни вашого будинку!

Календар свят на вересень 2020

Окрім православних свят, у календарі свят на вересень 2020 є чимало важливих дат.

Щороку в другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно.

У 2020 році свято припадає на 12 вересня.

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