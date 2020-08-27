Під час карантину питання, що подивитися з серіалів 2020 року, стає особливо актуальним.

Цікавий серіал – запорука гарного настрою і можливість приємно провести час.

Факти ICTV підготували найкращі серіали 2020 року, які сподобаються навіть найбільш примхливому глядачеві.

Авеню 5

Телевізійний комедійно-фантастичний серіал режисера Армандо Іаннуччі виробництва HBO.

Всі події відбуваються в майбутньому. З орбіти Землі вирушає круїзний лайнер Авеню 5, однак біля кілець Сатурна на борту відбувається непередбачувана ситуація.

І всюди тліють пожежі

Американський драматичний міні-серіал, заснований на романі Селести Інг І всюди тліють пожежі.

Життя Елени Річардсон на перший погляд здається ідеальним. Вона хороша мати і дружина, яка проживає в маленькому містечку. Все змінюється в один момент, коли в місто переїжджає художниця Мія Уоррен.

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Новий Папа

Американський драматичний телесеріал режисера Паоло Соррентіно.

Яскраве, але коротке правління в Ватикані молодого Папи Пія XIII завершилося трагічно: він впав у кому. Його місце зайняв британський аристократ і багач Джон Бреннокс.

Чужинець

Американський міні-серіал в жанрі детектива, трилера і жахів, заснований на однойменному романі Стівена Кінга.

Події відбуваються в провінційному містечку Черокі. Детектив Ральф Андерсон знаходить переконливі докази причетності до злочину тренера місцевої команди Террі Мейтленда. Однак детектив починає підозрювати, що в тому, що відбувається, замішана надприродна сила.

Мисливці

Американський драматичний телесеріал. Мисливці виявляють, що сотні високопоставлених нацистів проживають в США і мають намір створити там Четвертий рейх.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Американський кіноінститут назвав кращі фільми і серіали 2019 року.