Погода на вихідні в Україні (29-30 серпня 2020)

Погода на вихідні в Україні прогнозується сонячною та спекотною.

У суботу, 29 серпня, на усій території країни буде без опадів. На Заході та у Центрі вдень температура повітря підніметься до +31°, вночі – +14°.

На Півночі, Сході та Півдні стовпчики термометрів показуватимуть від +23° до +31°, вночі – від +10° до +16°.

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У неділю, 30 серпня, в Україні за прогнозами синоптиків стане дещо спекотніше, ніж напередодні.

У західних, центральних та південних областях температура повітря коливатиметься від +29° до +33° вдень та від +15° до +19° вночі.

У північних та східних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть вдень від +28° до +32°, вночі – від +11° до +16°.

Погода на вересень 2020

Погода у вересні 2020 прогнозується теплою аж до жовтня. Середня місячна температура становитиме від +14° до +19°, а в горах – до +12°.

Синоптики наголошують, що такі показники на один-два градуси вище середніх багаторічних значень, а це означає що перший місяць осені буде теплішим, ніж у попередні роки.