Богдан Ступка – біографія та подробиці життя

Біографія Богдана Ступки налічує понад 100 театральних ролей та більше 100 ролей у кіно та серіалах. Сьогодні йому могло виповнитись 79 років.

Богдан Сильвестрович помер у липні 2012 року на 71 році життя.

Фото: Богдан Ступка

Він народився 27 серпня 1941 року на Львівщині. Закінчив драматичну студію при Львівському театрі імені Марії Заньковецької, де і розпочалась його акторська кар’єра.

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У 1978 році Богдан Ступка переходить працювати до Національного академічного українського театру імені Івана Франка, де він пропрацював до самої смерті.

1971 року він вперше знімається у кіно – фільм Юрія Іллєнка Білий птах з чорною ознакою.

З 1999 до 2001 року був міністром культури та мистецтв України.

У 2001 році, після смерті Сергія Данченка, Богдан Ступка очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

За життя він зіграв багатьох історичних постатей: гетьманів Івана Брюховецького (Чорна Рада), Івана Мазепу (Молитва за гетьмана Мазепу), Богдана Хмельницького (Вогнем і мечем) та Чингісхана (Таємниця Чингісхана).

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За життя Богдан Ступка був відомий за своїми цитатами, які часто вживав та деякі з них вважав девізом.

Хай кажуть, що хочуть, а я живу, як живу;

Я вчу молодь, як себе морально поводити у житті. Я не вчу їх грати, тому що цього навчити неможливо. Я вчу, як їм бути, працювати, зрештою, жити;

Український глядач – найкращий у світі, і його вдячність і оплески є найкращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов’язок кожного – зберегти її культурне багатство;

Роби справу чесно, з душею – і твоє до тебе прийде. Але це не означає, що вже завтра з’являться золоті гори;

Якщо повіриш у те, що кожен твій крок на сцені – велике мистецтво, то це вже катастрофа. Тільки сумнів дає прогрес;

Усе наше життя – суцільна імпровізація, а значить, все наше життя – це джаз.

Відомий український актор театру та кіно Богдан ступка помер від серцевого нападу на тлі задавненого раку кісток. Його поховали на Байковому кладовищі.