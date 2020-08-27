На чорно-білому знімку завдяки оптичній ілюзії можна побачити кольори.

Як обдурити мозок розповів фотограф і вчений Ендрю Стіл.

Для того щоб побачити кольори, спочатку необхідно помістити в центр фото чорну крапку. Потім додати помаранчевий, фіолетовий і блакитні кольори.

Читайте: Дівчина з аномально тонкими ногами – правда чи оптична ілюзія

Після цього фотограф викручує ефект насиченості зображення і просить дивитися на чорну крапку протягом 10 секунд. Відразу після цього фотограф робить знімок чорно-білим, проте всім здаватиметься, що пейзаж кольоровий.

Такий ефект можна буде бачити до тих пір, поки тримається погляд на чорній крапці.

За словами вченого, такий ефект можна спостерігати через те, що око має хроматичну адаптацію.

Також нещодавно користувач з ім’ям Беккі розмістила у себе на сторінці фото, запропонувавши вгадати, що на ньому зображено – двері або пляж. Оптична ілюзія здивувала багатьох користувачів мережі.