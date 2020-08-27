27 серпня в Україні немає державних свят, а в сусідній Молдові – це День незалежності.

А православна церква вшановує пам’ять Михія – одного з 12 малих біблійних пророків. Саме він одним із перших почав говорити про пришестя Ісуса Христа на землю.

У народі Михія називають Тиховієм, оскільки 27 серпня спостерігали за вітром – за ним прогнозували погоду.

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Також цей день здавна вважався святом каменярів та мулярів, особливо тих, хто займався будівництвом храмів.

Окрім того, 27 серпня завершується Успенський піст і настає пора заручин та весіль. День Михія – це остання можливість в цьому році засвататися.

Іменини сьогодні у Аркадія, Федора, Михія, Василя, Володимира, Матвія, Миколи та Євдокії.

Народні прикмети на 27 серпня

Журавлі відлетіли – до середини жовтня мороз вдарить. Якщо ж ні, то зима не скоро прийде.

Яскраво-червона ранкова зоря – до сильного вітру.

Сильний вітер – вересень дощовим буде, якщо тихо – сухим.

Тихий вітер на Михія – осінь буде сухою і сонячною.

Північний вітер – до хорошого урожаю жита.

Що не можна робити 27 серпня

Пекти борошняні вироби.

Кричати та напиватися.

Якщо приснився поганий сон – розповідати про нього до заходу сонця.

У календарі на серпень 2020 залишилося ще кілька важливих свят. Яких – дивіться на Фактах ICTV.