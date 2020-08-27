У четвер, 27 серпня, Місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 9 місячний день.

У цей період у багатьох добре складатимуться стосунки з начальством, всі проблеми будуть вирішуватися без особливих труднощів.

Однак 27 серпня астрологи не рекомендують займатися будівництвом та іншими справами, які вимагають точності.

Щоб домогтися максимум результатів, необхідно прикладати зусилля. Тому варто цілеспрямовано витрачати свої сили.

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У 9 місячний день рекомендується займатися домашніми справами. Це хороший день для примирення з близькими людьми.

27 серпня більшість стають більш енергійними. У багатьох підвищується настрій і поліпшується самопочуття.

У період, коли Місяць перебуває в знаку Стрілець, слід планувати всі свої найважливіші й відповідальні справи.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.