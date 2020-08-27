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Збили TikTok і Netflix: додаток українців Reface підкорив App Store

Додаток Reface, який було створено українською компанією в області штучного інтелекту NeoCortext, 26 серпня піднявся на перше місце в категорії Розваги в американському App Store.

Додаток, який вже завантажили більше 27 млн ​​користувачів, обігнав у рейтингу TikTok, Netflix, Hulu та Disney.

Reface також обіймає другу сходинку в загальному списку найбільш популярних безкоштовних додатків магазину компанії Apple.

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Збили TikTok і Netflix: додаток українців Reface підкорив App Store

Що таке Reface

Reface – це перший додаток для автоматичної заміни обличчя на фото або відео, який використовує штучний інтелект.

На відміну від інших подібних платформ, додаток не вимагає великої кількості даних або декількох фотографій для того, щоб підставити обличчя, завдяки чому виконати реконструкцію можна всього за одну секунду.

Збили TikTok і Netflix: додаток українців Reface підкорив App Store

Фото: Vlad Yakupov, futureisnow

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