28 серпня – День ангела Олександра. Це ім’я має давньогрецьке коріння і перекладається як той, хто захищає людей.
У власників імені з дитинства формується сильний характер. Олександри вольові, цілеспрямовані і завжди знають, чого хочуть. Вони нерідко наділені хорошою уявою, що дозволяє реалізуватися у творчих сферах.
У День ангела Олександра Факти ICTV підготували кращі привітання в картинках і СМС.
Читайте: Календар свят на вересень 2020
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З Днем ангела-охоронця
Олександра я вітаю.
Натхнення, віри і сил,
Успіху в справах бажаю!
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Олександре, свято настало,
Іменинами зветься.
Я бажаю натхнення та сил,
Нехай доля тобі посміхнеться!
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Олександру нехай дарує доля
Лише світле майбуття.
В іменини я тобі бажаю –
Легкого та безхмарного життя!
Календар церковних свят на 2020
28 серпня День ангела також зазначає Марія. Крім того, сьогодні велике церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці.
А 29 числа українці відзначатимуть останній з трьох спасів – Горіховий.
Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.