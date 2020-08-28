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Факти / Lifestyle

День ангела Олександра – кращі привітання в картинках і СМС

28 серпня – День ангела Олександра. Це ім’я має давньогрецьке коріння і перекладається як той, хто захищає людей.

У власників імені з дитинства формується сильний характер. Олександри вольові, цілеспрямовані і завжди знають, чого хочуть. Вони нерідко наділені хорошою уявою, що дозволяє реалізуватися у творчих сферах.

У День ангела Олександра Факти ICTV підготували кращі привітання в картинках і СМС.

Читайте: Календар свят на вересень 2020

день ангела

день ангела

день ангела

***

З Днем ангела-охоронця
Олександра я вітаю.
Натхнення, віри і сил,
Успіху в справах бажаю!

***

Олександре, свято настало,
Іменинами зветься.
Я бажаю натхнення та сил,
Нехай доля тобі посміхнеться!

***

Олександру нехай дарує доля
Лише світле майбуття.
В іменини я тобі бажаю –
Легкого та безхмарного життя!

Календар церковних свят на 2020

28 серпня День ангела також зазначає Марія. Крім того, сьогодні велике церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

А 29 числа українці відзначатимуть останній з трьох спасів – Горіховий.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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