28 серпня – День ангела Олександра. Це ім’я має давньогрецьке коріння і перекладається як той, хто захищає людей.

У власників імені з дитинства формується сильний характер. Олександри вольові, цілеспрямовані і завжди знають, чого хочуть. Вони нерідко наділені хорошою уявою, що дозволяє реалізуватися у творчих сферах.

У День ангела Олександра Факти ICTV підготували кращі привітання в картинках і СМС.

Читайте: Календар свят на вересень 2020

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З Днем ангела-охоронця

Олександра я вітаю.

Натхнення, віри і сил,

Успіху в справах бажаю!

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Олександре, свято настало,

Іменинами зветься.

Я бажаю натхнення та сил,

Нехай доля тобі посміхнеться!

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Олександру нехай дарує доля

Лише світле майбуття.

В іменини я тобі бажаю –

Легкого та безхмарного життя!

Календар церковних свят на 2020

28 серпня День ангела також зазначає Марія. Крім того, сьогодні велике церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

А 29 числа українці відзначатимуть останній з трьох спасів – Горіховий.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.