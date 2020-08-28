Православні християни відзначають Горіховий Спас – третій Спас, який слідує за Медовим (14 серпня) і Яблучним (19 серпня).

У народі Горіховий Спас ще називають Третій, Хлібний, Нерукотворний або Спас на полотні.

Історія свята

За легендами, усе почалося з візиту художника Ананія до Ісуса Христа. Ананія приніс лист Ісусу. Хворий на проказу правитель міста Едесса у Месопотамії попросив Ісуса прийти і зцілити його.

Художник спробував намалювати образ Ісуса, але безуспішно. Потім Ісус витер обличчя рушником, і на ньому з’явилося його обличчя. Пізніше один із апостолів Христа приніс цей рушник правителю, і той зцілився.

29 серпня 944 року візантійський імператор Костянтин Порфірогенет наказав доставити нерукотворний образ Христа з Едесси до Константинополя. У цей день засновано свято.

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Народні традиції на Горіховий Спас

Святковий стіл. Третій Спас недарма називається Горіховим і Хлібним. Люди пекли перший хліб із зерна і горіхів нового врожаю, також робили горіхову настоянку на зиму.

Крім того, на святковому столі мають бути присутні мед і яблука, адже Третій Спас вважається гарним часом для заготівлі яблук.

Гостям і родичам подавали пироги і страви з горіхами, які освячували у храмі.

Ярмарки. “Третій Спас – на зелених горах полотна продають” – у цей день влаштовувалися ярмарки. Вважалося, що торгівля буде вдалою.

Ворожіння. У це свято дівчата ворожили на горіхах на свою долю. Перший горіх потрібно було з’їсти, і його смак повинен був визначити, чи пощастить їй у любовних справах. Якщо солодкий – то пощастить.

Чистка колодязів. Крім того, в цей день звичай освячували воду і чистили криниці. Вважалося, що вода з підземних джерел є лікувальною.

До слова, влучні слова до свята можна обрати в нашій добірці привітань із Горіховим Спасом 2020 у прозі.