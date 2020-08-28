Google дудл 24 серпня: ким був Олександр Дюма

Сьогоднішній Google дудл присвячений життю Олександра Дюма.
Дюма – один із найбільш популярних французьких авторів усіх часів.
Що означає Google дудл, присвячений Дюма
Скорочену версію одного з його найвідоміших романів Граф Монте-Крісто включено в сьогоднішню ілюстрацію Doodle.
У цей день у 1884 році газета Les Journal des Débats опублікувала першу частину роману, яка періодично з’являлася в публікації до 1846 року.
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Хто такий Олександр Дюма
Олександр Дюма народився у 1802 році в комуні на півночі Франції Віллер-Котре.
У дитинстві Дюма розважали розповідями про полководницькі подвиги батька, деякі з яких знайшли відображення у його найвідоміших творах.
Історичні книги письменника, зокрема, Граф Монте-Крісто, Три мушкетери, Віконт де Бражелон, або Десять років по тому були перекладені більш ніж на 100 мов.
За його романами також знято майже 200 фільмів.
Дюма переїхав до Парижа у 1822 році й став досвідченим драматургом.
Він також написав низку журнальних статей і книг про подорожі.
У 1840-х роках Дюма заснував Історичний театр у Парижі.
Наприкінці 1980-х у Національній бібліотеці Франції було виявлено давно загублений роман Дюма Шевальє де Сент-Ермін. Книгу опубліковали в 2005 році.
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Google привітав Україну з Днем незалежності
24 серпня дудл був прикрашений вінком із зображенням національної квітки України – соняшника; усю композицію було виконано в синьо-жовтих кольорах українського прапора.