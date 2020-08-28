28 серпня відзначають День ангела Марії. Ім’я Марія має давньоєврейське походження й означає бажана або гірка.

Це друге за популярністю у світі жіноче ім’я після Софії.

Володарки цього імені зазвичай дуже працьовиті, охайні та дбайливі господині.

Ми підготували для вас найкращі привітання з Днем ангела Марії у листівках та СМС, аби ви могли могли порадувати своїх близьких.

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З Днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

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Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай дає!

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Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

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