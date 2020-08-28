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Факти / Lifestyle

Найкращі привітання з Днем ангела Марії у листівках та СМС

28 серпня відзначають День ангела Марії. Ім’я Марія має давньоєврейське походження й означає бажана або гірка.

Це друге за популярністю у світі жіноче ім’я після Софії.

Володарки цього імені зазвичай дуже працьовиті, охайні та дбайливі господині.

Ми підготували для вас найкращі привітання з Днем ангела Марії у листівках та СМС, аби ви могли могли порадувати своїх близьких.

*****

З Днем ангела Марію вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.

*****

Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай дає!

*****

Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

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День ангела Марії - привітання у листівках та СМС

День ангела Марії - привітання у листівках та СМС

День ангела Марії - привітання у листівках та СМС

День ангела Марії - привітання у листівках та СМС

День ангела Марії - привітання у листівках та СМС

Свята у вересні

Календар свят на вересень показує, що у місяці не буде державних свят, однак буде два великих релігійних.

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